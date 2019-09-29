اختبار جديد يكشف 20 نوعا من السرطان

قالت دراسة طبية حديثة إن اختبار دم جديد قيد التطوير الآن يمكن أن يساعد على اكتشاف 20 نوعا من السرطان، وفقا للتجارب الجارية في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن في الولايات المتحدة.

وأعلن المعهد أنه خلال التجارب، حدد الاختبار بشكل صحيح 32 في المائة من مرضى المرحلة الأولى من السرطان، و76 في المائة من مرضى المرحلة الثانية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكان الاختبار دقيقا للدرجة التي لم يخطئ فيها التشخيص بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التشخيص الخاطئ 0.6 في المائة فقط.

وقال مؤلف الدراسة، جيفري أوكسنارد من معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، وهو جزء من كلية الطب في جامعة هارفارد، "أوضح عملنا أن الفحوص الجديدة تتفوق على الطرق التقليدية لتسلسل الحمض النووي في اكتشاف أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم"، مضيفا "تظهر نتائج الدراسة الجديدة أن مثل هذه المقايسات وسيلة مجدية لفحص الأشخاص بحثا عن السرطان".

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا، الذي يدخل مجرى الدم بعد أن انفصل عندما ماتت الخلية الأم في أكثر من 3500 عينة دم.

وتتألف عينات المرضى من أكثر من 20 نوعا من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي المستقبلي الهرموني والقولون والمستقيم والمريء والمرارة والمعدة والرأس والعنق والرئة وسرطان الدم الليمفاوي والمايلوما المتعددة وسرطان المبيض والبنكرياس.

وكان باحثون أستراليون، قد طوروا اختبارا جديدا يساعد على الكشف عن السرطان في دقائق معدودة، حسبما ذكرت دراسة نشرتها دورية "نيتشر كوميونيكيشنز".

ويعتمد ذلك الاختبار الجديد، الذي يكشف الإصابة بمرض السرطان في عشر دقائق فقط، على البنية النانونية الفريدة للحمض النووي، التي تبدو شائعة في جميع أنواع السرطان.