تراجع تحويلات الأجانب 4.8 % في أغسطس .. بلغت 9.9 مليار ريال

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 2019 بنحو 4.8 في المائة، حيث بلغت 9.92 مليار ريال، مقارنة بـ 10.42 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبفارق بلغ 506.9 مليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب خلال الأشهر السبعة الماضية، ما زالت تسجل تراجعا، مقارنة بالعام السابق.
وعلى أساس شهري تراجعت تحويلات الأجانب الشهر الماضي مقارنة بشهر يوليو، الذي بلغت التحويلات فيه نحو 11.46 مليار ريال لتسجل تراجعا شهريا بنحو 13.4 في المائة، ما يعادل نحو 1.54 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن شهر يوليو يعد من بين الأشهر الموسمية للتحويل.
وشهدت تحويلات الأجانب تراجعا منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 82.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 92.66 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، حيث تراجعت بنحو 11.7 في المائة، ما يعادل نحو 10.9 مليار ريال.
وكانت تحويلات الأجانب خلال 2018 هي الأدنى في نحو ستة أعوام، حيث استمرت في التراجع للعام الثالث على التوالي، وبلغت خلال العام الماضي نحو 136.4 مليار ريال.
من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 5.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت تحويلات السعوديين للخارج نحو 3.9 مليار ريال، مقارنة بـ3.6 مليار ريال للفترة السابقة، بزيادة بلغت 211.8 مليون ريال، فيما تراجعت على أساس شهري بنحو 28 في المائة، حيث كانت حينها تبلغ 5.2 مليار ريال.
وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بنحو 9.1 في المائة، حيث بلغت تحويلاتهم نحو 37.46 مليار ريال، مقارنة بنحو 41.2 مليار ريال للفترة المماثلة من 2018، وبفارق بلغ نحو 3.75 مليار ريال.
• وحدة التقارير الاقتصادية
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