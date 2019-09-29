أنت هنا

أخبار اقتصادية- محلية

الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد خلال 20 عاما 2186 قرضا تجاوزت قيمتها 132 مليار ريال 

الاقتصادية من الرياض

قال  بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصندوق الصناعي اعتمد منذ عام 2000 وحتى الآن 2186 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، وبلغت المشاريع المتوسطة والصغيرة ما يزيد عن 80% من المشاريع الممولة من الصندوق، وبلغ إجمالي الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق الصناعي أكثر من 187 ألف وظيفة، فيما وصلت قيمة المشاريع الممولة من الصندوق من الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما يقارب الـ 190 مليار ريال.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية