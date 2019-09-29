الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد خلال 20 عاما 2186 قرضا تجاوزت قيمتها 132 مليار ريال 

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصندوق الصناعي اعتمد منذ عام 2000 وحتى الآن 2186 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، وبلغت المشاريع المتوسطة والصغيرة ما يزيد عن 80% من المشاريع الممولة من الصندوق، وبلغ إجمالي الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق الصناعي أكثر من 187 ألف وظيفة، فيما وصلت قيمة المشاريع الممولة من الصندوق من الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما يقارب الـ 190 مليار ريال.