922 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي

بلغ صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نحو 921.6 مليون ريال، وذلك عبر إجمالي مشتريات بلغت 1.91 مليار ريال ومبيعات بلغت 994.3 مليون ريال.

وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال مطلع شهر سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ نحو 5.8 مليار ريال.

وبذلك فقد ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.52 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له التي بلغت ملكيتهم حينها نحو 5.39 في المائة.

فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 104.6 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع السابق البالغة 101 مليار ريال، حيث نمت الملكية بنحو 3.59 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية