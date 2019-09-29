إدارات الجوازات بمنافذ المملكة تستقبل السياح القادمين بالتأشيرة السياحية

استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: ( Visa.visitsaudi.com ) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله إلى المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال عام واحد من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال العام الواحد.

وأفادت "الجوازات" أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها هي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، و مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.