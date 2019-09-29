 توقيع اتفاقية بين "كاوست" والبحر الأحمر للتطوير" لدعم مشاريع التنمية الساحلية المستدامة بيئيا



وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة وثيقة، ستعمل على إنجاز مشاريع التنمية الساحلية في مشروع البحر الأحمر بطرق مستدامة بيئيا.

وقال توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست): "سيكون هذا التعاون مثالا رائدا على ما يمكن أن تقدمه الأبحاث العلمية المبنية على التقنية والتخصصات الدقيقة، في خدمة مشاريع التنمية الساحلية المستدامة بيئيا، ليس فقط في المملكة، بل في العالم أجمع".

وأضاف تشان: "تحاكي قدراتنا كجامعة للعلوم والتقنية أهداف شركة تطوير البحر الأحمر، التي تسعى إلى تطوير مشروع سياحي فاخر سيسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي المنشود تمشايا مع أهداف (رؤية المملكة 2030)".

وتعد اتفاقية التعاون خطوة أولية نحو إجراء مزيد من الأبحاث المشتركة في مجال استدامة البيئات البحرية، ونظم إدارة النفايات، والحفاظ على الطاقة، إضافة إلى عزل الكربون.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم أهداف شركة البحر الأحمر للتطوير بتشييد وجهة سياحية فاخرة ومستدامة تقدم تجربة سياحية استثنائية للزوار، مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة التي وضعتها الشركة منذ بدء مراحل تطوير المشروع.

من جهته، قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اليوم من أجل حماية هذا النظام البيئي الفريد من نوعه وتنميته، وهو ما يمنحنا الثقة أيضا بتقديم تجربة غير مسبوقة للسياحة الفاخرة دون الإخلال بعناصر البيئة الطبيعية في المشروع. لن نتهاون في التزامنا في تحقيق المعايير البيئية التي رسمناها خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، كما سنواصل العمل على حماية النظم المرجانية النادرة التي تحتضنها مياه وجهتنا، والعمل على ازدهارها لتبقى حاضرة لأجيال مقبلة".

وقال دونال برادلي نائب الرئيس للأبحاث في (كاوست): "تؤكد هذه الشراكة سمعة كاوست كشريك رئيس في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال البيئة. وستلعب هذه الاتفاقية دورا رئيسا في المساهمة بتحقيق معايير جديدة للتنمية الساحلية المستدامة بيئياً، بالإضافة إلى تعزيز النظم البيئية البحرية في مشروع البحر الأحمر".

بدوره، قال راستي برينارد رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير: "يعزز تعاوننا اليوم مع (كاوست)، التزامنا بالعمل على تحقيق الريادة في مجال البيئة المستدامة على مستوى العالم، وذلك من خلال انتهاج سياسة الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في الوجهة، والالتزام بمبدأ الحياد الكروبي، وتحقيق نسبة استفادة في المحافظة على البيئة تزيد على 30 في المائة من القيم الحالية. ولتحقيق هذه الأهداف، يتوجب علينا دعم عملية التنمية المستدامة للسياحة الفاخرة في الوجهة وذلك من خلال مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، من أجل تحقيق هدفي التطوير والمحافظة على البيئة على حدٍ سواء".