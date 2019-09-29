الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بـ 27 نقطة بدعم من قطاع "البنوك"

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على مكاسب بعدما تراجعت خلال الجلستين السابقتين، حيث تأثرت في أداء قطاع البنوك بشكل رئيسي. وارتفعت السوق بنحو 27 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة عند مستوى 8055 نقطة، حيث كانت أسهم البنك العربي وبنك ساب والرياض الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.02 مليار ريال، حيث استمرت السيولة في التراجع وللجلسة الثانية على التوالي، في حين تم تداول نحو 86.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 80.9 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة بروج للتأمين المكاسب بنحو 9.9 في المائة، تلتها أسهم شركة سيرا بارتفاع 8 في المائة، وأتت ثالثة أسهم شركة نماء بمكاسب بلغت 4.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 131 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 38 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة الخزف التراجعات بنحو 1.9 في المائة، تلتها أسهم شركة صناعة الورق بتراجع 1.4 في المائة، وأتت ثالثة أسهم شركة الحكير على تراجع بنحو 1.3 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم شركة سابك بنحو 222.6 مليون ريال وعلى أسهم مصرف الراجحي بنحو 210.6 مليون ريال، وأتت ثالثة أسهم مصرف الإنماء بنحو 165.3 مليون ريال.