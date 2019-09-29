4 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 98.1 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 4 صفقات خاصة بـ 98.15 مليون ريال على نحو 1.151.19 مليون سهم تمت على 4 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 8054 نقطة، حيث كسب السوق 26 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.99 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 84.6 مليون سهم.





الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة رعاية 52.4 329,442 17,262,761 بوبا العربية 106.0 370,039 39,224,134 المواساة 87.0 448,651 39,032,637 هرفي 52.8 50,000 2,640,000











































































