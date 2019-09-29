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أسواق الأسهم- السعودية

4 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 98.1 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 4 صفقات خاصة بـ 98.15 مليون ريال على نحو 1.151.19 مليون سهم تمت على 4 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 8054 نقطة، حيث كسب السوق 26 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.99 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 84.6 مليون سهم.


 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

رعاية

                  52.4 

              329,442 

          17,262,761 

بوبا العربية

                106.0 

              370,039 

          39,224,134 

المواساة

                  87.0 

              448,651 

          39,032,637 

هرفي

                  52.8 

                50,000 

              2,640,000 














 

 

 
 

 
























 
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