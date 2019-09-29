ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية بنسبة 22% من العام الجاري

ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 22% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب والدعم الحكومي الكبير لراغبي شراء السيارات الصديقة للبيئة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات رابطة الشركات المصنعة للسيارات أظهرت أنه تم بيع 69834 سيارة صديقة للبيئة في البلاد خلال أول ثمانية أشهر من العام، بارتفاع بنسبة 21.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن المقرر أن تقدم كوريا الجنوبية دعم يقدر بأكثر من تريليون وون (833 مليون دولار) لراغبي شراء السيارات الكهربائية والتي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين العام المقبل، وذلك من أجل تعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة التي لا تصدر انبعاثات غازية، تعد المسؤولة بصورة كبيرة عن الاحتباس الحراري.

وقد خصصت الحكومة 738.2مليار وون لزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في البلاد بواقع 71 ألف سيارة عام .2020

أظهرت بيانات رابطة الشركات انخفاض مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 16.4% لتصل إلى 254342 سيارة.