"البحري" توزع 196,87 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م ، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019 ، باجمالي المبلغ الموزع 196,875,000 ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.5 (نصف ريال للسهم)

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 393,750,000 سهم، كما ان تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذى يوافق يوم الثلاثاء 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م .