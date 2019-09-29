أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة التعدين العربية السعودية "معادن" زيادة رأس مالها عن طريق تحويل ديون قدرها 2,986,387,500 ريال، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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- الموافقة على زيادة رأس مال "معادن" عن طريق تحويل ديون قدرها 2.99 مليار ريال
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