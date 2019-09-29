«التعليم» تطلق برنامج «رفق» للتسامح والبعد عن «التنمر»

تعكف وزارة التعليم من خلال إدارات التعليم على إطلاق برنامج "رفق"، في خطوة لتحسين التعامل مع الآخرين والتسامح والرحمة، وتبصير الطلاب والطالبات بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة في مدارس التعليم العام.

ويهدف برنامج "رفق" إلى تأكيد ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، وتبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطلبة بما يحقق لهم حياة آمنة مطمئنة كريمة، وإكساب العاملين في المدرسة وأولياء الأمور بالأساليب التربوية الوقائية الملائمة لخفض العنف والتعامل معه.

كما يهدف البرنامج إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات العنف، إضافة إلى إكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي.

وتطلق مدارس منطقة عسير فعاليات الأسبوع المكثف الخاص بتفعيل برنامج "رفق" لخفض العنف في مدارس المنطقة اعتبارا من اليوم، وتفعيل برنامج خط مساندة الطفل من خلال الرقم 116111.

وتضمنت خطة التنفيذ عدة محاور منها التنمر والحماية من التحرش، وكشف حالات العنف وفق ما ورد في الدليل عبر الملتقيات، والندوات، والمحاضرات، والزيارات، والإذاعة المدرسية، والمطويات والنشرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طرح مسابقة لتعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف، تشتمل على الأفلام القصيرة، والتغريدات المميزة، والصور المعبرة، مع الحرص على المشاركة الفاعلة في معرض وملتقى "رفق".

وقالت أميرة آل زهير منسقة البرنامج في تعليم المنطقة، إن البرنامج يهدف إلى خفض حالات العنف المدرسي بأشكاله كافة طوال العام الدراسي، وتأكيد ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، وتبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وإكسابهم الأساليب التربوية "الوقائية" الملائمة لخفض العنف، والتعامل معه، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطلبة بما يحقق لهم حياة آمنة مطمئنة كريمة، إضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد بأساليب التدخل المبكر، والعلاج، وسبل التعامل مع حالات العنف، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي.