250 متنافسا في «ماراثون الأفكار» حول الابتكار الصحي الرقمي

توج الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، مشاريع الفرق الفائزة المشاركة في ماراثون الأفكار 2019"، الذي شارك فيه أكثر من 250 متسابقا من المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي من أجل المساعدة على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها للمجتمع، وتحقيقا لأهداف القطاع الصحي في "رؤية المملكة 2030".

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور نهار العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، إن الماراثون يهدف إلى استقطاب مجموعة من الشباب والشابات من أبناء الوطن الذين يحملون أفكارا إبداعية توجد حلولا لمشكلات قد تواجه المرضى والقطاع الصحي بشكل عام.

وبين الدكتور العازمي أنه تقدم لهذا الماراثون أكثر من 500 متقدم، استقر عددهم بعد الفرز على 250 متنافسا، مروا بعملية تحكيم مكونة من لجنة من مجموعة من الخبراء في المجال الصحي ومجالات التقنية، لتحدد أهمية ومردود المشاركات من الناحية العملية وقابليتها للتطبيق من الناحية الاقتصادية وجدواها التي تؤثر في كفاءة النظام الصحي.

وأوضح أن الأفكار رائعة وهذا ما تقدمه الأمم الحية لأبنائها لفتح مجال الإبداع والابتكار وهذا ما ترتكز عليه "رؤية 2030"، مشيرا إلى اشتمال الماراثون على أفكار كثيرة ورائعة ويبقى الحكم على جدواها ومدى تطبيقها للجان التحكيم. وأكد أن هناك تعاونا بين المجلس الصحي السعودي وجهات مختلفة كالجامعات ووزارات المالية، الخدمة المدنية، العمل والشؤون الاجتماعية، لتقديم كل ما يدعم المجال الصحي وما يحتاج إليه المرضى. من جهته، قال المهندس هاشم أبو بكر المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية، إن الماراثون يعد إحدى الفعاليات التي يقدمها المختبر الوطني للتقنيات الصاعدة التي تثري المجال الصحي في مجالاته المختلفة مثل صحة العقل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بالممارسات الصحية الجيدة، وفي المقابل الاهتمام بالتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الصناعي والربوتات وإنترنت الأشياء التي تخدم المنشآت الصحية، وتخدم المرضى على وجه الخصوص.

وأكد المهندس أبو بكر أن المركز الوطني للمعلومات الصحية أخذ في عين الاعتبار ألا تكون الجائزة عينية فقط بل سيتم انضمام الفائزين للمختبر الوطني للتقنيات الصاعدة، وسيقدم لهم مساحة للعمل تقوم على أفضل النماذج الدولية. بعد ذلك يعطى المنضمون دورات تؤطر الفكرة إلى منتج ويتم جذب المسثمرين لهم للاستفادة من أفكارهم.