«هاكاثون التمور» يحتضن المشاريع الفائزة .. والجوائز 60 ألف ريـال

أعلن "هاكاثون التمور"، أمس، عن احتضان المشاريع الثلاثة الفائزة التي حصل أصحابها على جوائز مالية وصلت قيمتها إلى 60 ألف ريال، حيث فاز صاحب المركز الأول بجائزة قدرها 30 ألف ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف ريال فيما حصل صاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال.

وهدف الهاكاثون الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تسخير التقنيات الحديثة لتعزيز صناعة إنتاج التمور في المملكة لتصل إلى المركز الأول عالميا، من خلال دعوة رواد الأعمال، وخبراء التقنية، إضافة إلى مطوري التطبيقات الذكية وتوجيه إمكانياتهم نحو إيجاد حلول تقنية مبتكرة، تسهم في زيادة كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكلفة.

وشارك في الهاكاثون وعلى مدى أيامه الثلاثة أكثر من ألف شاب وشابة من الرواد التقنيين والمهتمين. وسعى خلال برنامج فعالياته الذي شمل عددا من ورش العمل في مجالات «الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البلوك تشين، إنترنت الأشياء»، إلى التوسع والنمو في المبيعات والدخول في أسواق جديدة تسهم في رفع العائد الاقتصادي عبر الاستعانة بالتجارة الإلكترونية لإيجاد الحلول المتعلقة بالشحن والدفع وتوفير المستلزمات والأدوات، وتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مجال الآفات والأوبئة، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التنبؤ والتشخيص المبكر والوقاية من هذه الأمراض، بما يسهم في جودة الإنتاج وكفاءته.

ويحظى المشاركون في الهاكاثون بالدعم من خلال مجموعة من برامج التدريب المكثفة وورش العمل.

يذكر أن رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لفعالية "هاكاثون التمور" جاءت في إطار جهودها المستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى تسخير التقنية للإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.