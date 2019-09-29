بريجوفيتش «انفرادي» .. ودا كوستا يتابع

اكتفى الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، بالتدريبات الانفرادية من خلال المران الذي استأنف به العميد تحضيراته لمواجهة التعاون؛ المؤجلة من المرحلة الثانية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حضر المغربي مروان داكوستا؛ إلى الملعب مكتفيا بمتابعة المران من الخارج؛ نظرا لعدم إكماله برنامجه العلاجي في العيادة بعد الإصابة التي تعرّض لها أخيرا. وسيحدد الجهاز الطبي في الاتحاد، خلال اليومين المقبلين، إمكانية الاستعانة بخدمات بريجوفيتش؛ وداكوستا؛ من عدمها في لقاء التعاون، علما بأنهما غابا عن مباراة الشباب والاتحاد، التي كسبها العميد 2 / 1، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ورفض التشيلي لويس سييرا؛ مدرب الاتحاد، منح اللاعبين راحة عن تدريبات، بعد الفوز على الشباب، حيث استأنف الفريق تدريباته أمس، بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم الأساسيون الذين خاضوا مباراة الشباب حيث اكتفوا بالاسترجاع، بينما أدى البقية مرانا متكاملا.