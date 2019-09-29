رئيس الفتح: الجبال .. لم يستقل

استبعد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، أن يكون المدرب التونسي فتحي الجبال، قد تقدم باستقالته من منصبه لسوء النتائج، وقال "الجبال لم يستقل حتى نقبل أو نرفض، ما زلنا في بداية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن المنافسة على مراكز الوسط تظل ممكنة، من الصعب أن نتحدث عن تغيير في الوقت الراهن، ثقتنا بالجهاز الفني الحالي وبما يقدمه لا تحددها النتائج فقط".

وخسر الفتح، مبارياته الخمس في الدوري، أمام شباب 1 / 2، النصر 0 / 1، الفيصلي 2 / 3، الأهلي 0 / 2، والوحدة بالنتيجة ذاتها، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يكسب أي نقطة منذ بداية المسابقة.

وأضاف العفالق "الجبال وحده لا يتحمل ما يحدث للفتح، بل هناك سوء طالع، وكذلك أخطاء تحكيمية تسببت في الهزائم الخمس، علينا دعمه حتى يعود بالفريق إلى وضعه المعتاد".

وأشار إلى أن الفتح، قدم مستويات جيدة خلال المباريات الماضية ولكن الحظ وبعض الأخطاء حالا دون فوزه، وقال "نعلم أن جماهير النموذجي، يرغبون في الفوز وليس المستوى لأنه لا يكفي من دون نقاط، لذا سنعمل بكل ما نمتلك أملا في العودة إلى الوضع الطبيعي في سلم ترتيب الدوري، منذ الآن بدأنا التحضير للقاء المقبل أمام الرائد، في الجولة السادسة من الدوري، على ملعبنا وبين جماهيرنا الذين سيكونون سلاحنا لكسب النقاط".