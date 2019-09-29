الهلال يستعيد الفرج وجيوفينكو

فيما شارك سلمان الفرج لاعب فريق الهلال لكرة القدم، في التدريبات الجماعية في مران أمس استعدادا لملاقاة السد القطري بعد غد في ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، اكتفى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالمشاركة في الجزء الأول منها قبل أن يؤدي تدريبات لياقية.

وكان الهلال قد واصل تدريباته تحت إشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وبدوره استهلها بتدريبات فنية متنوعة، قبل أن يطبق عددا من الجمل التكتيكية، ومن ثم اختتمه بمناورة على ثلثي الملعب.

ويؤدي الهلال مرانا مغلقا اليوم قبل أن يغادر بعد تناول العشاء مباشرة إلى الدوحة تأهبا للنزال المرتقب. من ناحية أخرى، أبرمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نوفل عقد شراكة مع شماغ سيار ليصبح بموجبه الشماغ الرسمي لمدة خمسة أعوام في فئة الشركاء الرئيسيين، على أن يظهر شعار "سيار" أسفل الكتف الأيمن في قمصان الفريق.