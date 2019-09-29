المحمدي: المدرب البديل .. لا يهمني

استبعد صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، تأثره بما يتردد عن بحث إدارة النادي عن مدرب أجنبي يتولى المهمة بدلا عنه حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن ذلك لا يهمه وأنه يؤدي عمله بشكل منتظم استعدادا لمواجهة الفيحاء في الجولة السادسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "أنفذ برنامجا تدريبيا خاصا بالمرحلة هذه بالذات كونها تتطلب منا إعداد الفريق بشكل جيد خاصة في الجانب اللياقي".

وكان المحمدي قد تولى تدريب الأهلي بدلا عن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المقال بعد الخسارة من الوحدة 1 /2 في الجولة الثالثة، وحقق الفوز على الفتح 2 /0 في الجولة الرابعة، وتعادل مع النصر دون أهداف في الجولة الخامسة. وأشار إلى أنه راض عن ما قدمه اللاعبون أمام الفتح والنصر، وقال "بشكل عام راض حتى الآن لما يقدمه اللاعبون رغم الظروف التي يمر بها الفريق من انخفاض في المعدل اللياقي".

وأضاف "أمام الفتح كسبنا الأداء والنتيجة، وأمام النصر ظهر اللاعبون بأداء جيد ولكن لم نوفق، الأهلي بدأ يستعيد مستواه المعروف، وما زلنا ننتظر كثيرا كوننا نؤمن كثيرا بما يملكه الفريق من خامات مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب".

وتابع "حققنا مكتسبات عدة أهمها استعادة هوية الفريق إلى جانب وضع الحلول المناسبة من حيث التنظيم الدفاعي والهجومي، أيضا شاهدنا بروز عدد من اللاعبين الشباب أمثال عبدالله حسون، وعبدالباسط هندي».