«هيئة النقل» لـ "الاقتصادية": وقف تجديد تراخيص 27 منشأة في تطبيقات توجيه المركبات

أبلغ "الاقتصادية" عبدالله صايل المطيري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن الهيئة لم تجدد تراخيص 27 منشأة في مجال تطبيقات إعادة توجيه المركبات لعدم التزامها بالأنظمة الصادرة، أو عدم قدرتها على المنافسة ضمن جميع اشتراطات الكفاءة والجودة وما يترتب عليه من انعدام القدرة على الاستمرار في هذه السوق.

وأضاف المطيري: "حصلت نحو ثماني منشآت جديدة على الموافقة المقيدة على طلباتها، لافتا إلى أن إجمالي عدد المنشآت المرخصة حاليا بلغ 11 منشأة، وعدد الرحلات السنوية التي تمت عن طريق عبر تطبيقات إعادة توجيه المركبات تجاوزت 150 مليون رحلة.

وكانت هيئة النقل العام قد أكدت أن الشروط والإجراءات المحدثة لنشاط توجيه المركبات تقتصر على السعوديين.

كما سمحت للمواطنين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

ومكنت من تراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات، في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز فحص السموم وخلو صحيفة السوابق.

وفيما يتعلق بإعداد السعوديات العاملات في القطاع، أكدت الهيئة العامة للنقل أن نسبة النساء العاملات في تطبيقات إعادة توجيه المركبات في السعودية، بلغت نحو 1 في المائة من إجمالي العاملين في هذه التطبيقات الذين بلغت أعدادهم 600 ألف سائق وسائقة، لافتة إلى أن هذه النسبة ظهرت أخيرا في القطاع بعد إصدار رخص القيادة للنساء.

وتوقع أن ترتفع نسبة النساء العاملات في تطبيقات إعادة توجيه المركبات في المملكة من 1 إلى 25 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة خاصة مع بدء إطلاق بعض شركات توجيه المركبات خدمة خاصة بالنساء.