الريال في المرتبة الـ 33 بين أعلى العملات المتداولة عالميا

أكد بنك التسويات الدولية أن الريال السعودي احتل المرتبة الـ33 بين أعلى العملات تداولا حول العالم.

ووفقا لدراسة استقصائية أصدرها البنك أخيرا، احتل الريال السعودي المرتبة الـ 33 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولا في سوق التعاملات المالية خلال العام الجاري، حيث احتل ذات المركز في الأعوام 2004، و2007، و2010، ثم هبط إلى المركز الـ34 في 2013، قبل أن يصعد إلى المركز الـ26 في 2016.

وجاء الدرهم الإماراتي في المرتبة الـ31 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولا بحصة في سوق التعاملات المالية، إذ كان في المركز الـ55 بين العملات المتداولة عالميا عام 2004، ثم في المركز الـ57 عام 2007، والمركز ذاته عام 2010، ثم في المركز الـ41 عام 2013، ثم الـ39 في 2016، قبل أن يصعد إلى المركز الـ31 في 2019.

وإرتفعت أحجام التداول اليومي للعملات العالمية بشكل حاد منذ 2016، وظهر الدرهم الإماراتي في المرتبة الـ31 أعلى ضمن 35 عملة في العالم تداولا.

ولم تظهر الدراسة الاستقصائية لبنك التسويات، الذي يعد البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، عملة أخرى لدولة عربية على القائمة باستثناء عملتي السعودية والإمارات.

يذكر أن متوسط حجم التداول اليومي بالعملات الأجنبية بلغ 6.6 تريليون دولار (6600 مليار دولار) وفي نيسان (أبريل) 2019، بعد أن كان 5.1 تريليون دولار (5100 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2016، وفقا لما ذكره المصرف الذي يجري كل ثلاثة أعوام - منذ عام 1986 - تحقيقا واسع النطاق لمراقبة التحركات الرئيسة في أسواق الصرف الأجنبي.

ولا تزال العملات الثلاث الأكثر تداولا في العالم هي الدولار، متقدما بكثير على اليورو، الذي زاد وزنه بشكل طفيف، والين الياباني، الذي شهد على النقيض من ذلك انخفاض حصته إلى حد ما على خلفية انخفاض معاملات الين / الدولار.

واحتفظ الدولار بمركزه المهيمن في التعاملات العالمية، حيث ساد وحده على 88.3 في المائة من جميع الصفقات في 2019 مقابل 87.6 في المائة في 2016، فيما توسعت حصة الصفقات باليورو، وهو ثاني أكثر العملات تداولا في العالم، بمعدل أعلى إلى حد ما من السوق الإجمالية، إلى 32.3 في المائة من مجموع التداول العالمي، مقابل 31.4 في المائة في 2016.

وارتفعت العملة الصينية في غضون الأعوام الـ15 الأخيرة من المركز الـ29 إلى المركز الثامن بين أكثر العملات تداولا في العالم، وكان الرنمينبي أكثر العملات تداولا مقابل عملات الأسواق الناشئة، حسبما جاء في دراسة مصرف التسويات الدولية.