فيضانات الهند

هندي يستخدم فيلا للتنقل عبر منطقة غمرتها مياه الفيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة في براياجراج في ولاية أوتار براديش الشمالية، ما تسبب في مقتل نحو 60 شخصا."أ.ب".