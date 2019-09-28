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أحداث في صور

فيضانات الهند

«الاقتصادية» من الرياض

هندي يستخدم فيلا للتنقل عبر منطقة غمرتها مياه الفيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة في براياجراج في ولاية أوتار براديش الشمالية، ما تسبب في مقتل نحو 60 شخصا."أ.ب".

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