فيضانات الهند

هندي يستخدم فيلا للتنقل عبر منطقة غمرتها مياه الفيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة في براياجراج في ولاية أوتار براديش الشمالية، ما تسبب في مقتل نحو 60 شخصا."أ.ب".
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