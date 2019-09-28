مزارعو الذرة الأمريكيون يواجهون أكبر تراجع ربع سنوي في الأسعار

يواجه مزارعو الذرة الأمريكيون الذين اجتاحت فيضانات غير مسبوقة في فصل الربيع محاصيلهم، أكبر انخفاض ربع سنوي في الأسعار منذ خمس سنوات، وفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية بشأن المحاصيل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن المزارعين والمحللين على حد سواء سخروا من توقعات وزارة الزراعة لمحصول الذرة الأمريكي، التي كانت أكثر تفاؤلا عن تقديرات خاصة.

والتوقعات المتفائلة نسبيا تجعل الأسعار الآجلة للذرة في ولاية شيكاغو على مسار تراجع ربع سنوي بنسبة حوالي 14 بالمئة، الذي يمكن أن يكون الأكبر منذ عام 2014 حسب ما نشرته "الالمانية" .

ومع ذلك قلص المديرون الماليون رهانهم حول تراجع السعر للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، طبقا لبيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، حيث يستعد السوق لبيانات الحصاد وحجم مخزون الذرة.