بريطانيا تعيد أكثر من 16 ألف من عملاء "توماس كوك"

قالت هيئة الطيران المدني في بريطانيا إنه من المقرر عودة 16700 آخرين من عملاء شركة السياحة البريطانية المنهارة توماس كوك اليوم السبت على متن 76 رحلة طيران.
وذكرت الهيئة أنها أعادت حتى الآن أكثر من نصف العدد الإجمالي لعملاء الشركة المتضررين منذ أن أطلقت بريطانيا يوم الاثنين أكبر عملية إعادة لمواطنين من الخارج في أوقات السلم.
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