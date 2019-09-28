معرض مركز الملك سلمان للإغاثة في نيويورك يحظى بإقبال جماهيري

حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقبال جماهيري كبير.

واطلع زوار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة، منها قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية حتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي؛ لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية "مسام" وانتزاعه نحو 90 ألف لغم متنوع في اليمن.

كما احتوى المعرض تعريفا بمركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وعبر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في أنحاء العالم.

من جانب آخر، أعلن أمس في مدينة نيويورك إطلاق صندوق "الإحسان إلى الأطفال"، بمبادرة مشتركة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تساعد الأطفال الأكثر احتياجا في دول العالم الإسلامي التي تتعرض لأزمات وكوارث.

وقال الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن إطلاق الصندوق العالمي للأعمال الخيرية للأطفال مبادرة رائدة من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة يونيسيف، ستساعد على توزيع الصدقات على الأطفال والشباب الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأفاد أن الصندوق عبارة عن منصة جديدة مهمة تسمح بنشر أشكال مختلفة من الأعمال الخيرية الإسلامية بفاعلية وكفاءة، ويمكن للمنح المقدمة من الصندوق أن تحفز التمويل المستدام طويل المدى على نطاق واسع.