دور عرض أمريكية تحظر الأقنعة في عروض فيلم «الجوكر»

ستحظر سلسلة دور عرض لاندمارك دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم (الجوكر) بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط (باتمان) في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.

وقالت سلسلة دور العرض ومقرها لوس أنجلس، التي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، "إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره إنجازا سينمائيا". لكنها أضافت في بيان لـ"رويترز"، أنه "لن يسمح بالأقنعة والوجوه المطلية أو الأزياء داخل دور عرضنا". ويبدأ عرض الفيلم في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وتنضم دور لاندمارك إلى سلسلة دور العرض "إيه.إم.سي" الأكبر في البلاد التي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من عشرة قتلى وعشرات المصابين.

يذكر أن فيلم "الجوكر" نجح في حصد آراء نقدية إيجابية خلال عرضه الأول في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بكل عناصره الفنية، وذلك قبل أن ينال تصفيقا من الحاضرين لمدة ثماني دقائق متواصلة.

ولكن كان لبطل فيلم "الجوكر"، الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، النصيب الأكبر من مديح النقاد، فتحدثوا عن براعته في تجسيد هذه الشخصية النفسية المعقدة، مثلما أشار الناقد ديفيد روني من مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية، حيث قال "إنه فيلم خواكين فينيكس، فهو يسكنه بجنون ويتحول إلى حالة يرثى لها" وهو ما يحمل إشارة إلى أنه قد يهيمن على عرش الممثل الراحل، هيث ليدجر، الذي ظل عالقا في ذاكرة الجمهور بأدائه الأسطوري لـ"الجوكر" لمدة 11 عاما، منذ طرح فيلم "فارس الظلام".