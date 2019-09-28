«نيوم» توقع مذكرة تفاهم مع الخطوط السعودية لزيادة التعاون الاستراتيجي

وقعت شركة نيوم والخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني، مذكرة تفاهم تهدف لزيادة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، التي ستتناول التعاون لترويج نيوم عالميا عبر مختلف قنوات التسويق، والسعي المستمر لإيجاد مزيد من الفرص للترويج لها كوجهة سياحية عالمية.

واتفق الطرفان على أن تقوم عطلات السعودية بتطوير المنتجات والبرامج والباقات للزوار؛ فعطلات السعودية، تحت مظلة "السعودية"، تقدم برامج وحلولا متكاملة ومرنة للمسافرين بمختلف شرائحهم معتمدة على نطاق التغطية العالمية، التي تحظى بها السعودية التي تشمل 94 وجهة.

وتأتي هذه المذكرة استكمالا للتعاون القائم بين الجهتين، حيث أصبحت "الخطوط السعودية" منذ شهر يونيو أول ناقل تجاري يسير رحلات منتظمة إلى مطار خليج نيوم، الذي تم تطويره إلى مطار تجاري خلال الشهر نفسه.

كما وقعت شركة نيوم مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بهدف دعم توجه نيوم لتكون عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية ووجهة سياحية دولية.

وستتيح هذه الاتفاقية بحث أوجه التعاون الممكنة مع الاتحاد لدعم جهود نيوم لاستضافة أول فعالية للرياضات الإلكترونية في 2020 وتثبيت مكانها على الخريطة العالمية لهذه الرياضات.

وتعتمد ألعاب الرياضات الذهنية والإلكترونية بشكل مباشر على القدرات العقلية، كما هو الحال بالنسبة للرياضات الأخرى البدنية، فإن الألعاب الذهنية والإلكترونية تطور وتحسن من أداء العقل البشري باستمرار الممارسة بغض النظر عن القدرة العقلية للشخص وبالتالي فهي ممارسة وتنشيط للعقل البشري وساحة صلبة لإثبات النخب الفكرية في المجتمعات.

وتمتلك السعودية مقومات كبيرة في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يوجد اهتمام بهذه الرياضات من قبل أبناء المملكة من الجنسين كما أن 21 في المائة من الفئة الشابة في المملكة تمارس الألعاب الإلكترونية بصورة أسبوعية.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية "إن "نيوم" لديها كل المقومات، لتكون عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية، والاتحاد ملتزم بأن يكون شريك "نيوم" في رحلتها لتحقيق هذا الهدف، وإن "نيوم" هي أرض المستقبل والاتحاد بوابة إلى جيل ورياضة المستقبل".

من جهتها، قالت المدير العام لقطاع الرياضة في "نيوم" جان باترسون "نحن نرى أن الرياضات الإلكترونية جزء مهم مما سنقدمه في "نيوم" ويعكس طموحنا، لأن نكون الوجهة المفضلة للعيش والسياحة لجيل الشباب، الذين يشكلون أغلبية محبي الرياضات الإلكترونية، ونحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد السعودي لتحقيق أهدافنا".

وتسعى "نيوم" إلى أن تكون أبرز الوجهات العالمية لجذب المستثمرين والساكنين، سواء من خلال توفير بيئة مستدامة بأعلى معايير جودة الحياة، كما تهدف إلى استقطاب مليون ساكن وخمسة ملايين سائح بحلول 2030.