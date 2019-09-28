المقرن: ظلمونا بالاتحاد والهلال

شدد عبدالله المقرن، لاعب فريق الرائد‏ لكرة القدم، على أن الجولات التي خاضها فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت للنسيان، مؤكدا أن الانطلاقة لهم ستكون أمام الفيحاء اليوم في ختام الجولة الخامسة من الدوري. ولم يحقق الرائد أي انتصار في المسابقة، ويقبع في المركز الـ15 في سلم الترتيب، حيث خسر من الاتحاد 1 / 3 ثم الهلال 0 / 5، وتعادل مع أبها 1/1 إضافة إلى وجود مباراة مؤجلة أمام التعاون في ديربي بريدة.

وقال لـ"الاقتصادية" "استفتحنا الدوري بمواجهتين كبيرتين، أمام الاتحاد ثم الهلال، تعادلنا خارج الأرض أمام أبها، أعدها نتيجة إيجابية، مباراتنا المقبلة أمام الفيحاء الذي لا يقل قيمة عن منافسينا". وزاد "جدولة الدوري ‏‏ظلمت الرائد في أول جولتين أمام الاتحاد والهلال، هما من الفرق المرشحة للحصول على لقب الدوري، جماهير الرائد تمني النفس بفريق قوي، هذا ما نبحث عنه، الآن تجاوزنا صدمة البدايات وعلينا العودة إلى التألق في المباريات المقبلة".