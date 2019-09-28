الفيصلي والعدالة .. الفارق نقطة

ينشد فريق الفيصلي لكرة القدم، استكمال عروضه القوية حينما يستقبل العدالة، بينما يتطلع الرائد إلى كسب نقاط الفيحاء، ويصطدم الحزم بضمك، في ختام المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الفيصلي (8 نقاط)، العدالة (7 نقاط)، الفيحاء (5 نقاط)، ضمك (4 نقاط)، الحزم (4 نقاط)، والرائد (نقطة واحدة).

في المجمعة، سيدخل الفيصلي بكامل ثقله لكسب مواجهة العدالة، أملا في زيادة رصيده النقطي بتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد التفوق على الاتفاق 1 / 0، في الجولة الماضية، مستعينا بسلاحي الأرض والجماهير، بينما يسعى الضيوف إلى بلوغ محطة النقطة العاشرة خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي ظل يقدمها الفريق أخيرا.

وفي بريدة، يبحث الرائد، عن النقاط الثلاث حينما يستضيف الفيحاء، إذ يرغب في التقدم بعد تأجيل ديربي القصيم أمام التعاون إلى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الوقت الذي يضع فيه البرتقالي تركيزه على تجاوز آثار هزيمته من الوحدة، بهدف في المرحلة الماضية.

وفي الرس، يلج الحزم، لقاء ضمك، بمعنويات عالية عقب المفاجأة التي حققها بإسقاط النصر 1 / 0، في الجولة الماضية، وبالتالي فإنه يخطط للظفر بفوز آخر على منافسه الذي سيكافح على أمل العودة لسكة الانتصارات عقب التعادل مع الشباب 1/1.