أبو نخاع: نؤمن البقاء ثم ننافس

عد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك، أن مواجهة الحزم اليوم في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تحدٍّ لتجاوز عقب الخسارة خارج الأرض التي حدثت مرتين في الجولتين الأولى والثانية أمام النصر 0 / 2 والعدالة 0 / 4، وقال "لعب ضمك حتى الآن أربع مباريات اثنتين خارج أرضه وخسرهما، واثنتين على أرضه كسب واحدة فيما تعادل في واحدة".

وأضاف "الخسارتان خارج الأرض جاءتا لظروف معينة، أمام النصر فهي الأولى لنا في الدوري، وكما هو معلوم نحن فريق جديد، ومع ذلك قدمنا مستوى جيدا ولكن خسرنا في النهاية، والثانية أمام العدالة وخسرناها بسبب أخطاء فنية وفردية، ومع ذلك النتيجة لم تعكس واقع المباراة، نؤمن بحظوظنا سواء على أرضنا أو خارجها".

وتابع "يجب علينا أن نفكر أولا في البقاء وبعدها في المنافسة، ومباراة اليوم هي ثلاث نقاط، الحزم فريق متجانس وأغلب اللاعبين موجودون معه منذ الموسم الماضي، وكسب النصر بهدف في الجولة الماضية، والأهم أن نكون في كامل عافيتنا وأن نحقق الفوز".