إشارات إيجابية في السوق السعودية ترفعها فوق 8000 نقطة .. وتوجه لمزيد من الصعود

واصلت الأسهم ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 8028 نقطة رابحة 101 نقطة بنسبة 1.3 في المائة، وهي أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ يوليو الماضي. بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنحو 11 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

استطاعت السوق الحفاظ على مستويات 8000 نقطة، وأشير في التقرير السابق إلى الإشارات الإيجابية في أداء السوق التي تواصلت خلال الأسبوع الجاري، ما يجعل السوق أكثر قدرة على الدخول في اتجاه متصاعد خلال المدى القصير، حتى إن تعرضت لموجة أرباح ثانوية فستحافظ على المكاسب خلال الأسبوعين.

لكن حدة الحركة ستكون عقب الإعلان عن النتائج المالية، حيث يزيد تحفظ المتعاملين قبل النتائج على المشاركة في التداولات، وذلك ما أثر في قيم التداولات في الجلسات الأخيرة، علما بأن مستويات الدعم عند 7880 نقطة، بينما المقاومة 8260 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7926 نقطة، وكان الأعلى خلال الأسبوع عند 8073 نقطة رابحا 1.8 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7884 نقطة فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلق عند 8028 نقطة رابحا 101 نقطة بنسبة 1.3 في المائة.

تراجعت قيم التداول 51 في المائة بنحو عشرة مليارات ريال لتصل إلى 9.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 40 في المائة بنحو 281 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 26 في المائة بنحو 152 ألف صفقة لتصل إلى 429 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات، تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 5.9 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.98 في المائة، تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 4.9 في المائة، يليه "تعرفة الأغذية" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة لتصل قيم تداولاته 2.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الخزف السعودي" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 25.10 ريال، يليه "شاكر" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 8.58 ريال، يليه "الزامل" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 18.16 ريال.

وتصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 79.90 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 34.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1 في المائة بتداولات 833 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 609 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية