نمو دول "العشرين" .. الصين الأقوى بـ 6.2 % وتركيا الأكثر انخفاضا بـ - 1.4 %

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة العشرين في الربع الثاني من 2019 إلى 2.9 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات المتوافرة للدول الأعضاء - بخلاف السعودية والأرجنتين.

ووفقا لحسابات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، سجلت الصين أقوى نمو (6.2 في المائة) وتركيا أكثر انخفاضا (- 1.4 في المائة).

كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل هامشي إلى 1.6 في المائة من 1.7 في المائة.

وبالعودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين لكن على أساس ربعي، تراجع نموه في المنطقة إلى 0.7 في المائة في الربع الثاني، بعد 0.8 في المائة في الربع السابق.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا وألمانيا إلى 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي في الربع الثاني، بعد 0.5 في المائة و0.4 في المائة في الربع السابق.

كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 1.2 في المائة من 1.6 في المائة، والهند إلى 1.0 في المائة مقابل 1.3 في المائة، والولايات المتحدة إلى 0.5 في المائة مقابل 0.8 في المائة، واليابان إلى 0.3 في المائة مقابل 0.5 في المائة، وإيطاليا إلى 0.0 في المائة من 0.1 في المائة، والاتحاد الأوروبي إلى 0.2 من 0.5 في المائة.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا في أستراليا وفرنسا وروسيا عند 0.5 في المائة و0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

في المقابل، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية إلى 0.8 في المائة و1.0 في المائة على التوالي، بعد انكماشين بـ 0.8 في المائة و0.4 في المائة في الربع السابق.

كما تحول النمو إلى نمو إيجابي في البرازيل والمكسيك بـ 0.4 في المائة و0.1 في المائة على التوالي، بعد - 0.1 في المائة و- 0.2 في المائة في الربع السابق.

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في كندا إلى 0.9 في المائة من 0.1 في المائة وأكثر اعتدالا في الصين بنسبة 1.6 في المائة مقابل 1.4 في المائة وفي إندونيسيا إلى 1.3 في المائة مقابل 1.2 في المائة.