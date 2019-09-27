"أرسلور ميتال" تدرس بيع بعض أصولها في كندا والبرازيل

تدرس شركة أرسيلور ميتال احتمالات بيع بعض أصولها الخاصة بتعدين خام الحديد، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة في العالم لصناعة الصلب خفض ديونها عن طريق تنويع أوجه نشاطها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويته قولها إن أرسيلور ميتال تدرس بيع بعض مناجم الحديد التي تملكها في كندا والبرازيل وليبيريا.

وأضافت المصادر أن الشركة خاطبت مستشارين ماليين للتباحث بشأن الخيارات المطروحة مثل بيع حصص كاملة أو جزئية في بعض تلك المناجم.

وقالت المصادر إن أعمال الشركة في كندا هي الأكبر والأكثر ربحية، ومن الممكن أن تصل قيمتها في أي صفقة إلى قرابة ملياري دولار.

وأكدت المصادر أن أرسيلور لم تتخذ بعد خطوات رسمية للبدء في صفقات البيع، ومن الممكن أن تقرر في نهاية المطاف مواصلة تشغيل تلك المناجم.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على هذه التقارير.