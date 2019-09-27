التوترات التجارية تضخ 2.8 مليار دولار في صندوق المعادن النفيسة.. ثاني أكبر تدفق أسبوعي على الإطلاق

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة إن المعادن النفيسة سجلت ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق في أسبوع حتى يوم الأربعاء، إذ تسبب تفاقم التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي في إطلاق تدافع صوب أصول الملاذ الآمن.

وجرى ضخ 2.8 مليار دولار إجمالا في صناديق المعادن النفيسة خلال الأسبوع، بينما تلقت صناديق السندات 9.2 مليار دولار في تدفق للأموال للأسبوع الثامن والثلاثين.

في غضون ذلك، يقول بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن صناديق الأسهم الأمريكية تكبدت تاسع أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق لتفقد 16.4 مليار دولار.