شركات الأدوية ليست مستعدة لـ "بريكست" بدون اتفاق

ذكر تقرير في بريطانيا نشرته وكالة الأنباء الألمانية ، أن شركات الأدوية في البلاد ليست مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وذكر المكتب الوطني للمحاسبة أنه بحلول 20 سبتمبر الماضي، كانت شركات الأدوية لديها مخزون يكفي 72 بالمئة فقط من احتياجات خطوط تصنيع الدواء.

وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أنه في منتصف فبراير الماضي، كان المخزون يكفي لتغطية احتياجات 91 بالمئة من خطوط انتاج الدواء في بريطانيا.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول حكومي بريطاني قوله إن تقرير المكتب الوطني للمحاسبة بشأن حجم المخزون في 20 سبتمبر هو تقرير قديم، وأوضح أن حجم المخزون يكفي حاليا 72 بالمئة من الاحتياجات.

وأكدت متحدثة باسم وكالة الرعاية الصحية والاجتماعية في بريطانيا أن المخزون يتزايد بشكل يومي.