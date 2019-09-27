«فيسبوك» تشدد معايير الإعلانات الاجتماعية والسياسية

ألزمت شركة فيسبوك المعلنين المحتملين بشأن القضايا الاجتماعية أو الانتخابية أو السياسية في سنغافورة تأكيد هويتهم ومحل إقامتهم، والكشف عمن هو مسؤول عن الإعلان، وسيطلب من المعلنين تقديم رقم هاتف وبريد إلكتروني وموقع على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

وستوضع الإعلانات الخاصة بالمعلنين المعتمدين في مكتبة "فيسبوك" لمدة سبعة أعوام.

وستنطبق هذه المعايير أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في نشر إعلانات حول الحقوق المدنية والاجتماعية والهجرة والجريمة والقيم السياسية والحكم، وهذه المرة الأولى التي تلزم المعلنين في هذا البلد الآسيوي خارج حدود الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق قالت "الشركة ستشدد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، وتفرض شفافية أكبر في موقعها ومنصة إنستاجرام لتشارك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، في نوفمبر 2020".

وستبدأ في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم.

كما سيتعين على جميع المعلنين، الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة".

ويجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف أكتوبر، وإلا ستحجب إعلاناتهم.

وفي ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، زادت "فيسبوك" من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.