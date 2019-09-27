إقبال على «ولد ملكا» في أول أيام عرضه

شرعت صالات السينما في المملكة ودول الخليج، أمس في عرض الفيلم العالمي "ولد ملكا"، الذي يتناول حياة الملك فيصل المبكرة - منذ ولادته في عام 1324هـ إلى سفره وعودته من إنجلترا.

ورصدت "الاقتصادية" في صالات العرض في العاصمة الرياض حرص الأسر السعودية على حضور الفيلم منذ بداية العرض، حيث شهدت الصالات إقبالا جيدا.

ويصف الفيلم أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل -البالغ من العمر 13 عاما- أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

الفيلم العالمي "ولد ملكا"، من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونجا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثل شخصية الملك فيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديا في الفيلم.

يذكر أن الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره في الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز جائزة الأوسكار أندريس جوميز.

وأوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن صاحب فكرة الفيلم هو المنتج أندريس جوميز، وقال، "تحدثنا سويا بداية الأمر، وبدأ جوميز من منطلق حياة الملك فيصل المليئة بالأحداث، فقدم مقترحا لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس ممثلا عن والده الملك عبدالعزيز".

وأضاف الأمير تركي الفيصل، خلال مؤتمر صحافي سابق للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم، أن إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصف، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص، ومن إفريقيا كذلك، لافتا إلى أنه تم الحرص على النشر والترويج للفيلم بدءا من المملكة ودول الخليج انتقالا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.