رئيس صندوق التنمية الصناعية: ملتزمون بدعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية

قال الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حظيت بنصيب الأسد من التمويل الذي قدمه الصندوق عام 2018، حيث سيطرت على ما نسبته 80 في المائة من مجمل التمويل المقدم في تلك الفترة.
وأشاد خلال لقائه مجموعة من كتاب الزوايا الصحافية، وقادة الرأي في ديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي، التي انعقدت في مدينة الخبر أمس الأول، بحجم الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة للصندوق، حيث تم رفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال لتمكنه من القيام بدوره التنموي، مجددا التزامه بتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، أحد أهم برامج الرؤية.
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