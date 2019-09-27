وزير التعليم يدشن الهوية المطورة لجامعة الأميرة نورة

دشن الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم أمس، الهوية المطورة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت عنوان "تأسيس وبناء" في مقر الجامعة، بحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من المسؤولين والنخب الثقافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الهوية المطورة للجامعة، تزامنا مع اليوم الوطني للمملكة، ليعكس الإرادة الجادة للجامعة في تحقيق أهداف "الرؤية السعودية"، والمساهمة في الارتقاء بمفهوم التعليم الجامعي، والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.

وقال الدكتور آل الشيخ، إن التعليم ومؤسساته يمثلان حجر زاوية في برنامج التحول الوطني، وتعد المرأة اليوم شريكا أساسيا في تنفيذ البرنامج، حيث أحاطتها القيادة برعاية متنوعة، متمنيا أن تكون الهوية المطورة انطلاقة جديدة في سماء العلم، ووثبة نوعية تسهم في إحداث التحول الوطني في مجال التعليم.

بدورها، أشارت الدكتورة إيناس العيسى مديرة الجامعة، إلى أن خطوات واسعة في الأشهر القليلة الماضية أنجزت على الأصعدة كافة، من أجل أن يكون التغيير في الهوية، ليس على مستوى "الهوية البصرية" فحسب، بل على مستوى الاستراتيجيات وإدماج المفاهيم المعرفية والإبداعية في الاتصال المؤسسي للجامعة.

وأضافت مديرة الجامعة، أن حزمة من المبادرات النوعية في طريقها للإعلان، بما يترجم رغبة الجامعة في أن تكون حاضنة للأفكار والرؤى الخلاقة، وقيمة مضافة لجودة التعليم الجامعي، وأيقونة في دعم حضور ومشاركة المرأة السعودية في تحقيق "رؤية المملكة 2030".

وتميزت الهوية المطورة للجامعة بوجود اسم الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بخط يدها في تكوين شعارها، وذلك تعبيرا عن الأصالة والانتماء والتميز، وكان اختيار الدائرة بناء أساسيا للشعار للدلالة على المرأة والاستمرارية، كما أنه عبر عن قيم الجامعة التي تتلخص في الانتماء، والنزاهة، والثقة والتفوق، والتميز، والالتزام بالجودة، والاحترافية المهنية، بحيث تم تحقيقها في الرموز البصرية والمجموعة اللونية، التي استخدمت في بنائه من خلال العلاقات التصميمية، التي تم إبرازها بين عناصر الشعار، واختيار الأشكال المناسبة في دلالاتها البصرية لدعم هذه القيم وإظهارها.