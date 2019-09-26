6.6 تريليون دولار تداولات يومية للعملات العالمية .. والهيمنة للدولار بنسبة 88.3 %

ارتفعت أحجام التداول اليومي للعملات العالمية بشكل حاد منذ 2016، وفقا لتقرير خاص أصدره مصرف التسويات الدولية كل ثلاثة أعوام، فيما بقي الدولار العملة المهيمنة في التداول على باقي العملات.

وفي نيسان (أبريل) 2019، بلغ متوسط حجم التداول اليومي بالعملات الأجنبية 6.6 تريليون دولار، بعد أن كان 5.1 تريليون دولار في الشهر النظير عام 2016 "أي بنسبة 29.4 في المائة" وفقا لما ذكره المصرف الذي يجري كل ثلاثة أعوام - منذ عام 1986 - تحقيقا واسع النطاق لمراقبة التحركات الرئيسة في أسواق الصرف الأجنبي.

وتساعد الدراسة المصارف المركزية على دراسة تطورها في الأسواق استنادا إلى البيانات التي تُجمَع في 53 بلدا لديها 1300 مصرف ومؤسسة مالية، علما بأن هناك ثلاثة بلدان عربية أعضاء في مصرف التسويات الدولية هي: السعودية، الإمارات، والبحرين.

وحسب معلومات تكميلية حصلتها "الاقتصادية" من المصرف، كان حجم التداول اليومي للعملات العالمية في حدود 539.24 مليار دولار في 1989، و817.22 مليار دولار في 1992، و1.18 تريليون دولار في 1995، و1.53 تريليون دولار في 1998، قبل أن يهبط حجم التبادل إلى 1.24 تريليون في 2001.

وفي 2004 ارتفع إلى 1.93 تريليون، ثم 3.32 تريليون في 2007، و3.97 تريليون في 2010، و5.36 تريليون في 2013، و5.07 تريليون في 2016، و6.59 تريليون في 2019.

وقال المصرف - الذي يعد المصرف المركزي للمصارف المركزية في العالم، من مقره في مدينة بازل السويسرية الشمالية - "إنه لا تزال العملات الثلاث الأكثر تداولا في العالم هي الدولار، متقدما بكثير على اليورو، الذي زاد وزنه بشكل طفيف، والين الياباني، الذي شهد على النقيض من ذلك انخفاض حصته إلى حد ما على خلفية انخفاض معاملات الين/الدولار".

وفي التفاصيل، احتفظ الدولار الأمريكي بمركزه المهيمن في تبادل العملة، حيث ساد وحده على 88.3 في المائة من جميع الصفقات مقابل 87.6 في 2016.

وتوسعت حصة الصفقات باليورو، وهو ثاني أكثر العملات تداولا في العالم، بمعدل أعلى إلى حد ما من السوق الإجمالية، إلى 32.3 في المائة من مجموع التداول العالمي، مقابل 31.4 في 2016.

على النقيض من ذلك، شهد حجم التداول في الين الياباني ركودا، إذ انخفضت حصة الين في حجم التداول العالمي بمقدار خمس نقاط مئوية، لتصل إلى 16.8 في المائة، مقابل 21.6 في 2016.

وعلى الرغم من ذلك، ظل الين ثالث أكثر العملات تداولا على الصعيد العالمي. وعزا المصرف انخفاض حجم الين الياباني في معظمه إلى إنكماش الين مقابل الدولار الأمريكي في ظل التقلبات المنخفضة.

وزاد وزن عملات الاقتصادات الناشئة في السوق مرة أخرى بفضل العملات الآسيوية بنسبة 4 في المائة ليبلغ مجموع حصتها 24.5 في المائة من إجمالي رقم التداول العالمي مقارنة بـ 21.0 في المائة في 2016.

واكتسبت عدة عملات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة في السوق، إذ زاد حجم التداول في دولار هونج كونج، على وجه الخصوص، بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2016، ما سمح له بالصعود إلى المركز التاسع في الترتيب العالمي، "بعد أن كان في المرتبة الـ13 في عام 2016"، أي أعلى بثلاث نقاط عما كان عليه في 2016.

غير أن الرنمينبي الصيني تطور بالمستوى نفسه الذي تطورت به بقية عملات السوق، أو بمعنى آخر لم يزد إلا بوتيرة أسرع قليلا من السوق الإجمالية.

لكن الرنمينبي لم يرتفع أكثر من ذلك في الترتيب العالمي، حيث توقف عن الصعود في الترتيب، ليحافظ على المركز الثامن بين أكثر العملات تداولا.

وبلغ متوسط الحجم اليومي لتداول العملة الصينية 284 مليار دولار، أو ما يعادل 4.3 في المائة من الحصة العالمية ليأتي بعد الفرنك السويسري مباشرة.

لكن من جهة أخرى، ارتفعت العملة الصينية في غضون الـ15 عاما الأخيرة من المركز 29 إلى المركز الثامن بين أكثر العملات تداولا في العالم. لكن الرنمينبي كان أكثر العملات تداولا مقابل عملات الأسواق الناشئة، وفقا لمعلومات قدمها مصرف التسويات الدولية لـ"الاقتصادية".

من بين العملات الرئيسة للاقتصادات الناشئة، انخفض البيزو المكسيكي أربعة مراكز إلى المركز الـ15، في حين تراجعت الليرة التركية أيضا إلى المركز الـ19، أي أقل بثلاثة أضعاف عن عام 2016.

ويكشف تقرير المصرف أن التداولات المالية في خمسة بلدان - بريطانيا، والولايات المتحدة، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وسنغافورة، واليابان - مثلت 79 في المائة من جميع تجارة العملات الأجنبية. وقد نما النشاط التجاري في بريطانيا ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بأكثر من المتوسط العالمي.

كما سجل البر الرئيسي للصين ارتفاعا كبيرا في النشاط التجاري، ما جعله ثامن أكبر مركز لتجارة العملات الأجنبية بعد أن كان في المركز 13 في نيسان (أبريل) 2016.

وتهدف هذه الدراسة الاستقصائية، وهي أشمل مصدر للمعلومات عن حجم وهيكل أسواق التبادلات العالمية للعملات الأجنبية، إلى زيادة شفافية أسواق التجارة الخارجية، ومساعدة المصارف المركزية والسلطات والمشاركين في السوق على رصد ومواكبة تطور سوق الصرف الأجنبي.

وتعد هذه الدراسة تحت رعاية لجنة الأسواق واللجنة المعنية بالنظام المالي العالمي، بدعم من "مبادرة الثغرات في البيانات" التي أقرتها مجموعة العشرين.