بعد ضخ 10 مليارات .. "سوفت بنك" تخطط لضخ مليار دولار إضافية في "وي ورك"

تخطط مجموعة سوفت بنك لضخ مليار دولار إضافية أو أكثر في "وي ورك" الأمريكية، من خلال إعادة التفاوض حول اتفاق ضمان أُبرم قبل انخفاض للتقييمات، تسبب في تأخير الطرح العام الأولي للشركة الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية.

وفقا لـ"رويترز"، من شأن الخطة زيادة استثمار المجموعة اليابانية الأصلي المزمع البالغ قدره 1.5 مليار دولار في "وي ورك" بموجب الاتفاق، وهو ما يعطي الشركة الأمريكية الحق في تلقي الأموال في أبريل من العام المقبل، مقابل أسهم عادية من الفئة "‭‭‬أ‭‬‬".

و"سوفت بنك" وصندوق رؤية التابع لها، هما أكبر الداعمين لـ"وي ورك"، وضخا بالفعل ما يزيد على عشرة مليارات دولار في الشركة الأمريكية، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار المُتعهد به.

والاستثمار الجديد المحتمل من "سوفت بنك" ربما يتيح مزيدا من خيارات التمويل لـ"وي ورك"، التي تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات دولار من تحالف بنوك، شريطة أن تقوم بجمع رأسمال إضافي.

بحسب ما نقلته "رويترز" عن "فاينانشيال تايمز"، فإن الصفقة الجديدة ستخفض سعر سهم "وي ورك" الذي تشتري به "سوفت بنك" أسهما في الشركة، ما سيمنح الشركة اليابانية حصة أكبر في مجموعة العقارات التي لا تحقق ربحا. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر إعادة التفاوض في تقييم المجموعة اليابانية لاستثمارها.

وأعلنت مجموعة سوفت بنك، في وقت سابق، عن صندوق رؤية ثان يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا، بعد أن دبرت تعهدات بإجمالي نحو 108 مليارات دولار من شركات من بينها مايكروسوفت، إذ تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق.

من بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق "أبل" و"هون هاي" للصناعات الدقيقة التايوانية "فوكسكون"، والشركتان كلتاهما قامتا بالاستثمار في الصندوق الأول.

والمشاركون الآخرون في الصندوق الثاني سيكون من بينهم "ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف قازاخستان، وبنك ستاندرد تشارترد، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان ومديري الصندوق ذاته".

ويحصل الصندوق على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية.

ويهدف الصندوق إلى تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة في السوق وتحقق نموا يستند إلى التكنولوجيا.

ويستخدم ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" الذكاء الاصطناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ"سوفت بنك"، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.