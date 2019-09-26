قروض "الصندوق الزراعي" تقفز 65 % .. ومصانع التمور والأعلاف المركبة في الصدارة

قفزت قيمة القروض التي منحها صندوق التنمية الزراعية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 68 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2018.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس موسى القحطاني؛ مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الصندوق، "قيمة القروض بلغت في الربع الثاني نحو 185 مليون ريال، وزعت على عدة مجالات".

وبين القحطاني، أن مجالات التمويل، تركزت في أربعة مصانع للتمور ومصنعين لإنتاج الأعلاف المركبة، فضلا عن سبعة مشاريع للدجاج اللاحم ومشروع واحد للبيوت المحمية.

وأوضح القحطاني، أنه تمت الموافقة على التمويل لنحو 754 مقترضا حسب نوع التمويل، إذ بلغ عددهم للقروض قصيرة الأجل 647 مقترضا، و94 مواطنا لقروض عادية و13 آخرين لقروض زراعية.

وبين أنه بمقارنة عدد المقترضين خلال العام الجاري بالفترة المقابلة من عام 2018، يتبين أنهم سجلوا ارتفاعا، بعد أن كان يبلغ عددهم 68 مقترضا.

وأكد أن القروض توزعت على مناطق المملكة حسب قدرات المستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة للمناطق.

أما القروض المعتمدة للمشاريع الزراعية المختصة، فبلغت أكثر من 131 مليون ريال خلال الربع الثاني، والقروض العادية 20 مليون ريال والقروض القصيرة نحو 39 مليون ريال.

ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف استراتيجيته تشمل العمل على تمويل القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير التنمية الريفية مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية ودعم استخدام التقنيات الحديثة.

وتسهم هذه القروض في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، ما ساعد على زيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق وفقا لاستراتيجية القطاع الزراعي المتماشية مع برامج التحول الوطني وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030".

كما تسهم في تطوير القطاع الزراعي، بما يحقق له تنمية مستدامة ويرفع كفاءته الإنتاجية ويحافظ على مكتسباته ويساعد على استغلال الموارد الاقتصادية بصورة عالية الكفاءة، خصوصا فيما يتعلق منها بالموارد المائية.