أسهم أوروبا تصعد مع تغلب تفاؤل التجارة على المخاوف السياسية

شهدت الأسهم الأوروبية مكاسب واسعة النطاق اليوم الخميس، لتصعد بعد تصريحات مشجعة من الصين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة مما لاقى ترحيبا وسط مخاوف النمو والاضطراب السياسي.
وبحسب "رويترز" تغلب التفاؤل على بواعث القلق من عملية لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دفعت بالأسهم الأمريكية للانخفاض. وقفز المؤشر القيادي في لندن 0.8 بالمئة رغم تراجعات حادة لبعض الأسهم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة بعد قراءات ضعيفة لمسوح مديري مشتريات وبفعل المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحادي الأوروبي وتحقيق مساءلة ترمب الأمر الذي ضغط على المؤشر في الجلسات الثلاث السابقة.
وقال ستيفان باربييه ديلاسير، محلل الاقتصاد الكلي في ماكور كابيتال ماركتس، "ما نراه لا يخرج عن توقعات السوق، المسألة محض إدارة جزئية للسوق.
"باعوا أمس ويشترون اليوم. إنه بدرجة كبيرة تداول على أساس الخوارزميات."
وتدعم تفاؤل التجارة بقول بكين إنها على اتصال وثيق مع واشنطن وتستعد لإحراز تقدم في محادثات التجارة في أكتوبر تشرين الأول. جاء هذا بعد تصريح من ترمب الليلة الماضية بأن اتفاق تجارة أمريكيا صينيا قد يبرم في وقت أقرب من المتوقع.
وكانت أسهم الرعاية الصحية من أكبر الرابحين اليوم بعد قول موديز للتصنيفات الائتمانية إن صناع الدواء ذوي الحضور الكبير في الصين قد يستفيدون من تنامي الطلب هناك على العقاقير.
وصعدت أسهم أسترا زينيكا ونوفارتس وروش بين 0.7 بالمئة و1.5 بالمئة.
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