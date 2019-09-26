بسبب التدخين الإلكتروني.. وفاة 12 شخص وإصابة 805 في أمريكا

قال مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة اليوم إنهم وجدوا 805 حالات إصابة مؤكدة ومحتملة بمرض تنفسي غامض مرتبط بالتدخين الإلكتروني كما ارتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى 12.

وبحسب "رويترز" في الأسبوع الماضي، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك 530 حالة وسبع وفيات بسبب المرض الذي يصيب الرئتين.

ويحقق مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة في أمر المرض لكنهم لم يربطوه بعد بمنتج معين من منتجات السجائر الإلكترونية.