محافظ "ساما" يستعرض مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب

عقد مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ندوته الشهرية الثالثة بعنوان " أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، استضاف فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي - كمتحدث رئيس في الندوة - وذلك في مقر المركز بالرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري .

وبحسب "واس" رحب الأمين العامّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال .

وسلط الدكتور الخليفي الضوء على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب ، مستعرضاً مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، وسبل مكافحته وإعداد برامج رقابية لمكافحة تمويل الإرهاب ودور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية على المجتمعات والدول والأفراد.

وتُعد محاربة تمويل الإرهاب إحدى المجالات الأربعة لعمل التحالف، بجانب المجال الفكري والإعلامي والعسكري، إذ يعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددهم (41) دولة، وترويج أفضل الممارسات وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية وتيسير تبادل المعلومات في هذا المجال ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة بتمويل الإرهاب.