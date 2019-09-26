العساف يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أبرز المستجدات

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم ، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات ودور المملكة الكبير في دعم مبادرات الأمم المتحدة وأعمالها، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في الدورة الحالية. عقب ذلك دون الدكتور العساف كلمة في سجل كبار زوار الأمم المتحدة.

كما التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر الأمم المتحدة، وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.