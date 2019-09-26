الشركات البتروكيماوية تؤكد عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية

أعلنت ست شركات بتروكيماوية مدرجة في السوق السعودية عن عودة الإمدادات من "أرامكو السعودية" إلى مستوياتها الطبيعية اليوم. حيث بينت الشركات أنها تعمل على تقويم الآثار النهائية المرتبطة بالحدث، رغم تأكيدهم أن لا آثار جوهرية جراء نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية.

وحققت الشركات البتروكيماوية المدرجة مكاسب سوقية بعد الإعلان عن تحسن في الإمدادات مطلع الأسبوع، في حين عززت الشركات البتروكيماوية المكاسب بعد الإعلان عن عودة الإمداد إلى المستوى الطبيعي، حيث تتراوح المكاسب السوقية لأسهم الشركات بين 5 و10 في المائة خلال الفترة.

فيما ذكرت كل من شركة سابك وكيان وينساب في بيان لهم على موقع تداول، أن الإمدادات تحسنت بشكل تدريجي حتى وصلت اليوم الخميس إلى مستوياتها الطبيعية.

في المقابل، ذكرت شركة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات بأن إمدادات غاز الإثيلين قد عاد إلى المستويات الطبيعية، وأكدت بأن هذا النقص لم يؤثر في أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين، وأن هناك افصاحات لاحقة عن الأثر المالي جراء نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية.

وأيضا عادت الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية لمواد اللقيم لكل من "سبكيم" و"التصنيع" ولشركاتهم التابعة كذلك، مؤكدين أن لا آثار جوهرية جراء نقص الإمدادات.