الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف وسط تراجع في السيولة

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع طفيف، حيث تأثرت في أداء قطاع المواد الأساسية، في حين عكست المصارف مسارها بنهاية الجلسة مما عزز من حركة المؤشر العام.

وتراجع مؤشر السوق بنحو نقطتان أو ما يعادل 0.03 في المائة عند مستوى 8028 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي وشركة الاتصالات والبنك الأهلي الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.55 مليار ريال، حيث استمرت السيولة في التراجع وللجلسة الثالثة على التوالي، وذلك عبر تداولات نحو 100.49 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 96.7 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة المتطورة المكاسب بنحو 3.6 في المائة، تلتها أسهم شركة شاكر بارتفاع 3.1 في المائة، وأتت ثالثا أسهم شركة الحكير بمكاسب بلغت 2.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 74 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 100 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة الأهلية للتأمين التراجعات بنحو 3.4 في المائة، تلتها أسهم شركة لازوردي بتراجع 2.7 في المائة، وأتت ثالثا أسهم شركة مجموعة السريع التي تراجعت بنحو 2.4 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 537 مليون ريال وكذلك شهدت أسهم شركة سابك على نحو 207.3 مليون ريال، وأتت ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 147.3 مليون ريال.