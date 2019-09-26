"سوفت بنك" ستستثمر مليار دولار إضافية في "وي ورك"

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مجموعة سوفت بنك تخطط لضخ مليار دولار إضافية أو أكثر في "وي ورك"، من خلال إعادة التفاوض حول اتفاق ضمان أبرم قبل انخفاض للتقييمات تسبب في تأخير الطرح العام الأولي للشركة الأمريكية الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية.

ومن شأن الخطة زيادة استثمار المجموعة اليابانية الأصلي المزمع البالغ قدره 1.5 مليار دولار في "وي ورك" بموجب الاتفاق، ما يعطي الشركة الأمريكية الحق في تلقي الأموال في أبريل من العام القبل، مقابل أسهم عادية من الفئة ‭‭‬أ‭‬‬.

وسوفت بنك وصندوق رؤية التابع لها، حسب ما نشرته "رويترز" هما أكبر الداعمين لـ"وي ورك"، وضخا بالفعل ما يزيد على عشرة مليارات دولار في الشركة الأمريكية، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار المُتعهد به.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الاستثمار الجديد المحتمل من "سوفت بنك" ربما يتيح مزيدا من خيارات التمويل لـ"وي ورك"، التي تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات دولار من تحالف بنوك،‭‭ ‬‬ شريطة أن تقوم بجمع رأسمال إضافي.

وقالت الصحيفة أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن الصفقة الجديدة ستخفض سعر سهم وي ورك الذي تشتري به "سوفت بنك" أسهما في الشركة، ما سيمنح الشركة اليابانية حصة أكبر في مجموعة العقارات التي لا تحقق ربحا. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر إعادة التفاوض في تقييم المجموعة اليابانية لاستثمارها.

وامتنعت "وي ورك" عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد "سوفت بنك" حتى الآن على طلب للتعقيب.