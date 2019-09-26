"تقييم" تطلق نظام "قيم" لربط المنشآت المرخصة في تقييم العقار

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اليوم، نظاما إلكترونيا جديدا "قيم" الذي يربط المستفيدين من خدمات التقييم بين منشآت التقييم المرخصة في كل مناطق المملكة.

وأوضحت تقييم أن النظام يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى منشآت التقييم المرخصة، ويسعى إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وخلق فرص جديدة لهم، كما أن هذا النظام هو أحد الحلول الرقمية لتسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وسيمكن النظام الباحثين عن خدمات التقييم من الوصول إلى أكثر من 250 منشأة تقييم مرخصة، وإتمام جميع المعاملات إلكترونيا من تقديم الطلب والدفع وحتى استلام تقرير التقييم وحفظ جميع عمليات التقييم إلكترونيا.

وبينت الهيئة أن أحد الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها هي تطوير مهمة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها عمليا وفنيا وتوفير الأدوات والحلول الرقمية التي تسهم في رفع جودة ومهنية تقارير التقييم، ما يعزز ثقة المجتمع في مهنة التقييم.