إقرار نظام الشركات المهنية الجديد لدعم وتطوير القطاع المهني في المملكة

أقر مجلس الوزراء نظام الشركات المهنية الجديد، الذي يمثل تطويرا جذريا للنظام القديم الصادر في عام 1412هـ، حيث تضمن النظام العديد من المميزات، التي ستسهم بتطوير العمل المهني في المملكة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة.

ويمكن النظام الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن.

وحدد النظام أربعة أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في شركة التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة، متناولا الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيا عبر أربعة بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الأشكال الواردة في النظام.

وبين النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات، كما حدد مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكان التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

من جانبه، أوضح سعد محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات، معتبرا أن المهندسين أحد المستفيدين من هذا التحديث والتطوير النظامي، الذي يواكب التحول الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكا تنمويا متصاعدا يحقق انعكاساته المأمولة اقتصاديا ومهنيا.